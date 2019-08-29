Шахтер получил соперников в Лиге чемпионов

ФК Шахтер / Reuters

В четверг, 29 августа, в Монако состоялась жеребьевка группового турнира Лиги чемпионов, по итогам которой 32 клуба распределили на восемь групп (команды из одной национальной ассоциации развели по разным квартетам).

Узнал своих соперников и чемпион Украины донецкий Шахтер. Соперниками горняков стали английский Манчестер Сити, итальянская Аталанта и загребское Динамо.

Групповой этап пройдет с сентября по декабрь 2019 года. Финальный матч 65-го розыгрыша Лиги чемпионов будет сыгран на Олимпийском стадионе имени Ататюрка в Стамбуле 30 мая 2020 года.