Тайсон едко поиздевался над Шахтером из-за своей непродажи в Рому

Тайсон / ФК Шахтер

Капитан донецкого Шахтера Тайсон в своем Инстаграме прокомментировал закрытие летнего трансферного окна в Италии и Украине.

"Поздравляю с концом моей мечты", - написал Тайсон на своей странице.

Тайсон оставил пост в Инстаграме

Тайсон перешел в Шахтер в январе 2013 года из харьковского Металлиста. В прошлом сезоне 31-летний хавбек принял участие в 35 матчах за горняков во всех турнирах, в которых стал автором 6 забитых мячей и отдал 15 голевых передач. Контракт игрока с украинским клубом истекает летом 2021 года.

Напомним, что ранее 31-летнего бразильца связывали с возможным переходом в Рому.