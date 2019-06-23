Тайсон засветил свою возлюбленную в Париже

Уже более девяти лет техничный бразильский полузащитник Тайсон радует своей игрой украинских болельщиков. За это время он успел поиграть в харьковском Металлисте, выиграть много трофеев с донецким Шахтером и дебютировать в сборной Бразилии.

Тайсон - очень талантливый футболист, но каждому таланту необходима хорошая атмосфера и поддержка. Вне поля за этот важный аспект отвечает бразильская возлюбленная футболиста – Габриэла Матиас.

Сегодня Главред вам покажет возлюбленную хавбека Шахтера во всей красе.

Габриэла Матиас и Тайсон / instagram

Ну, а далее поближе знакомим вас с Габриэлой.

Габриэла Матиас / instagram

Габриэла Матиас / instagram

Габриэла Матиас / instagram

Габриэла Матиас / instagram

Габриэла Матиас / instagram

Габриэла Матиас / instagram

Габриэла Матиас / instagram

Недавно Тайсон подарил возлюбленной уик-энд в Париже.

Напомним, что недавно супруга вратаря Динамо засветила знойное тело.