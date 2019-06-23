Тайсон засветил свою возлюбленную в Париже

Габриэла Матиас поддерживает капитана Шахтера везде, где бы он ни находился.
Уже более девяти лет техничный бразильский полузащитник Тайсон радует своей игрой украинских болельщиков. За это время он успел поиграть в харьковском Металлисте, выиграть много трофеев с донецким Шахтером и дебютировать в сборной Бразилии.
Тайсон - очень талантливый футболист, но каждому таланту необходима хорошая атмосфера и поддержка. Вне поля за этот важный аспект отвечает бразильская возлюбленная футболиста – Габриэла Матиас.
Сегодня Главред вам покажет возлюбленную хавбека Шахтера во всей красе.
Ну, а далее поближе знакомим вас с Габриэлой.
Недавно Тайсон подарил возлюбленной уик-энд в Париже.
Напомним, что недавно супруга вратаря Динамо засветила знойное тело.