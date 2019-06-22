Жена вратаря Динамо показала знойное тело

Жена вратаря киевского Динамо Дениса Бойко, Валерия - экс-балерина, модель. Валерия - сверстница Дениса, пара расписалась в 2012 году.

Девушка много путешествует вместе с мужем, в своем Instagram радует своих подписчиков горячими снимками с отдыха и различных фотосессий.

Лера очень стильная и ее потрясающей фигуре можно только позавидовать.

К слову, у Валерии в Instagram уже 67 тысяч подписчиков.

Валерия Бойко / Instagram

Валерия Бойко / Instagram

Валерия Бойко / Instagram

Валерия Бойко / Instagram

Валерия Бойко / Instagram

Напомним, что недавно жена экс-футболиста Динамо Николая Морозюка устроила секси-танец в Турции.