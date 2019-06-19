Жена украинского футболиста поразила всех жарким танцем

Супруга экс-футболиста Динамо весело проводит время в Турции.
Супруга Николая Морозюка, который вторую часть минувшего сезона отыграл в аренде в турецком Ризеспоре, показала, как отдыхает в Турции.
На своей странице в Instagram Ирина Морозюк опубликовала видео, продемонстрировав, как весело проводит время в турецком Бодруме. Эффектная блондинка устроила зажигательные танцы в одном купальнике.
"Это все коктейли", - подписала девушка видео со своим танцем.
Напомним, ранее Ирина Морозюк неоднократно выставляла свои эротические фото в сети.