Президент Ромы одобрил трансфер Тайсона

Тайсон / ФК Шахтер

Президент итальянской Ромы Джеймс Паллотта одобрил приобретение бразильского полузащитника донецкого Шахтера Тайсона, сообщает Corriere dello Sport.

Изначально босс римского клуба был против больших расходов ради трансфера Тайсона, но теперь изменил мнение. Горняки оценивают вингера в 30 миллионов евро.

Тайсон перешел в Шахтер в январе 2013 года из харьковского Металлиста. В прошлом сезоне 31-летний хавбек принял участие в 35 матчах за горняков во всех турнирах, в которых стал автором 6 забитых мячей и отдал 15 голевых передач. Контракт игрока с украинским клубом истекает летом 2021 года.

Напомним, Рома стартовала в итальянской Серии А. В первом туре волки сыграли с Дженоа вничью 3:3.