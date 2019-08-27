Стала известна трансферная стоимость хавбека Шахтера Тайсона

Тайсон / ФК Шахтер

Итальянская Рома рассчитывает усилить атаку подписав бразильского хавбека Шахтера Тайсона. Боссы итальянского клуба в очередной раз вышли на руководство горняков с запросом о возможном переезде бразильца в Рим.

Между тем, Шахтер сообщил, что готов расстаться с Тайсоном только за 30 миллионов евро.

"В Роме надеяться, что Шахтер уменьшит сумму за 31-летнего бразильца, но этого не будет. Тайсон - ключевой игрок нынешнего Шахтера, и чтобы его отпустить, то нужно приобрести равноценную замену. До закрытия трансферного окна осталось четыре дня. Шахтер просто не успеет кого-то стоящего подписать. Поэтому уход Тайсона - маловероятен", - сказал Главреду источник из Шахтера.

Напомним, накануне Рома, которую с этого сезона возглавляет экс-тренер Шахтера Паулу Фонсека, стартовала в итальянской Серии А. В первом туре волки сыграли вничью 3:3 с Дженоа.