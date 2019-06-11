Официально: Паулу Фонсека покинул Шахтер

Фонсека возглавил Рому / Xsport

Донецкий Шахтер официально заявил, что португальский наставник Паулу Фонсека покинул клуб.

Новость об уходе португальца с поста тренера появилась на официальном сайте горняков.

Фонсека подписал контракт на 2 года с опцией продления на третий с итальянским клубом Рома.

В Шахтере Фонсека работал с 1 июня 2016 года, с ним оранжево-черные выиграли 3 чемпионских титула, 3 раза завоевывали Кубок Украины и стали обладателями Суперкубка Украины.

Кто заменит Фонсеку на посту тренера, пока неизвестно.

Ранее Паулу Фонсека прокомментировал свое будущее.