Официально: Паулу Фонсека покинул Шахтер

Португальский наставник перебрался в Италию и возглавил Рому.
Донецкий Шахтер официально заявил, что португальский наставник Паулу Фонсека покинул клуб.
Новость об уходе португальца с поста тренера появилась на официальном сайте горняков.
Фонсека подписал контракт на 2 года с опцией продления на третий с итальянским клубом Рома.
В Шахтере Фонсека работал с 1 июня 2016 года, с ним оранжево-черные выиграли 3 чемпионских титула, 3 раза завоевывали Кубок Украины и стали обладателями Суперкубка Украины.
Кто заменит Фонсеку на посту тренера, пока неизвестно.
Ранее Паулу Фонсека прокомментировал свое будущее.