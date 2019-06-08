"Счастлив, что скоро смогу вылететь в Рим": Паулу Фонсека прокомментировал свое будущее

Паулу Фонсека / Шахтер

Главный тренер донецкого Шахтера Паулу Фонсека в ближайшее время возглавит итальянскую Рому. Португальский специалист подпишет трехлетний контракт по схеме 2+1 на следующей неделе. Его зарплата составит два миллиона евро в год.

Напомним, что недавно агент Фонсеки провел переговоры с руководством Ромы.

"Я очень рад, что мои тренерские успехи замечены одним из лучших клубов мира. Счастлив, что ситуация сложилась удачно, и скоро смогу вылететь в Рим. Я мыслями в Роме, и сделаю все от себя зависящее, чтобы вывести команду на новый уровень", - сказал Corriere dello Sport Фонсека.

Итальянцы заплатят Шахтеру за расторжение контракта Фонсеки два миллиона евро. Стоит отметить, что изначально сумма отступных составляла пять миллионов.

В Шахтере Фонсека работает с лета 2016 года и за это время выиграл 7 трофеев.

Рома завершила сезон на шестом месте в Серии А, в результате чего осталась без Лиги чемпионов.