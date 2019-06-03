Источник: Шахтер отпустил Фонсеку

Паулу Фонсека скоро возглавит Рому / Reuters

Наставник донецкого Шахтера Паулу Фонсека в ближайшее время возглавит итальянскую Рому. 46-летний португальский специалист получил согласие от Шахтера на уход, сообщает итальянское издание affaritaliani.it.

Португалец подпишет соглашение с итальянским клубом в течение этой недели. Рома готова подписать с экс-тренером Шахтера трехлетнее соглашение и будет платить с учетом бонусов 3 миллиона евро за сезон.

Напомним, ранее мы сообщали, что в ближайшее время португальский специалист вылетит в Рим.