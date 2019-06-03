Паулу Фонсека готов возглавить Рому

3 июня 2019, 13:38

Португальский наставник Шахтера в ближайшее время вылетит в Рим.

Фонсека
Фонсека мыслями в Риме / Шахтер

Наставник донецкого Шахтера Паулу Фонсека в ближайшее время сменит клубную прописку. В услугах португальза заинтересована итальянская Рома, которая готова предложить трехлетний контракт с окладом в 2,5 миллиона евро в год. 

Кто конкурент Фонсеки на пост тренера Ромы

В списке потенциальных кандидатов на пост тренера римлян фигурируют фамилии наставника Сассуоло Роберто Де Дзерби и тренера Болоньи Синиши Михайловича. 

Отметим, что шансы португальца с учетом его тренерского опыта выглядят предпочтительнее. Фонсека интересен римлянам потому, что его команды неоднократно играли в Лиге чемпионов и Лиге Европы, чем не могут похвастать другие кандидаты. 

Де Дзерби и Синиша Михайлович руководству клуба интересны за счет опыта работы в чемпионате Италии. 

"Фонсека - идеальный кандидат для Ромы. Он сможет привить команде чемпионский дух и команда заиграет в более яркий футбол. Откровенно говоря тот футбол, который в последнее время демонстрировала Рома не соответствует клубным амбициям", - сказал Главреду экс-футболист Шахтера Виктор Грачев.

Кто из Шахтера может пополнить Рому

Если Фонсека возглавит римский клуб, то наверняка туда перейдут некоторые игроки из Шахтера. 

Уже сейчас многие СМИ прочат в римский клуб бразильского полузащитника горняков Тайсона.Трансфер 31-летнего бразильца вероятен в случае назначения на пост главного тренера Паулу Фонсеки. Тайсон не против сменить обстановку после 9 лет, проведенных в Шахтере. В завершившемся чемпионате Украины бразилец сыграл 25 матчей, в которых забил 3 мяча и отдал 12 голевых передач.

Также в списке потенциальных новобранцев Ромы значатся два других бразильских легионера горняков - 29-летний защитник Исмаили и 18-летний полузащитник Маркос Антонио.

На счету Исмаили 39 матчей за клуб во всех турнирах в этом сезоне. В них бразилец забил 2 гола и сделал 12 ассистов. 

Маркос Антонио перешел в Шахтер этой зимой из португальского Эшторила за 3,5 миллиона евро. Он сыграл за горняков 8 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.

Паулу Фонсека
Паулу Фонсека хочет сменить обстановку / f-arena.com

Что выиграет Фонсека от переезда в Италию

Португалец уже мыслями в Риме и хочет возглавить клуб. Особых проблем в достижении договоренностей между специалистом и руководством римлян быть не должно. Роме остается договориться с руководством Шахтера, чтобы коуча отпустили.

Отметим, что ранее президент горняков Ринат Ахметов заявил, что готов отпустить Фонсеку, если тот получит предложение от топ-клуба. 

От переезда в Италию португалец выиграет во всем - начиная от финансовой составляющей и заканчивая уровнем чемпионата.

"Если руководство римского клуба даст португальцу карт-бланш, то не за горами чемпионство Ромы. Это очень классный тренер, который может добиваться успеха", - сказал Главреду источник внутри Шахтера.

Напомним, что в Шахтере Фонсека работает с лета 2016 года и за это время успел выиграть 7 трофеев.

Рома завершила сезон на шестом месте в Серии А, в результате чего осталась без Лиги чемпионов. 

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