Фонсека готовится к уходу из Шахтера

Паулу Фонсека хочет покинуть Шахтер / Xsport

Португальский наставник донецкого Шахтера Паулу Фонсека близок к уходу из клуба. Об этом Главреду стало известно из источников внутри Шахтера.

Наставника горняков в свои ряды хотят заполучить итальянские Рома и Милан, а также французский Монако и ряд других именитых клубов.

Фонсека хочет сменить обстановку

Фонсека неоднократно заявлял о желании попасть в один из лучших чемпионатов Европы.

В интервью изданию Lusa португалец отметил, что у него еще один год контракта с Шахтером и он должен проанализировать, какой может быть его карьера в будущем.

"Все эти вещи нужно продумать и взвесить, чтобы принять решение. Мои амбиции - попасть в один из лучших чемпионатов Европы. Случится ли это прямо сейчас - я не знаю. Но я точно не проведу 12 лет в Шахтере", - сказал Фонсека.

Португалец напомнил, что когда его тренерский штаб пришел в Шахтер, клуб стал бесменным лидером украинского футбола.

"За три года мы выиграли три кубка, и три чемпионата. Это подвиг, которым я очень горжусь. Всегда хорошо делать то, что еще не было сделано. Что я знаю сейчас, так это то, что клуб является победителем, этого никто не может вычеркнуть из истории", - добавил он.

Ахметов готов отпустить португальского наставника

Президент клуба Ринат Ахметов в одном из интервью заявил, что в случае желания тренера готов его отпустить.

"Паулу - молодой, амбициозный, очень квалифицированный тренер. Наверняка им кто-то интересуется, потому что он хороший специалист и порядочный человек. Он приехал сюда, в другую страну, выиграл три чемпионства и три кубка, плюс суперкубок - это заслуживает огромных аплодисментов. Но если будет хорошее предложение, мы готовы его отпустить, ведь это наше имя", - сказал Ринат Ахметов.

Паулу Фонсека стал главным тренером Шахтера в 2016 году сменив Мирчу Луческу, который тренировал донецкий клуб на протяжении 12 лет.

Примечательно, что ранее многие СМИ сообщали, что этой весной Луческу приезжал в Киев, чтобы порекомендовать руководству горняков в качестве главного тренера своего сына Развана, который тренирует греческий ПАОК.

Паулу Фонсека завоевал очередной Кубок Украины / shakhtar.com

Кто заменит Фонсеку

На примете у руководства Шахтера уже есть ряд тренеров, которых они расматривают кандидатами на замену Фонсеки.

Кроме наставника ПАОКА Развана Луческу в списке потенциальных кандидатов значатся и более именитые наставники, но менеджмент клуба их не афиширует. Хотя интересно было бы увидеть на тренерском мостике еще одного португальца Жозе Моуринью, который уже давно сидит без работы. Не плохо было бы заполучить и недавно уволенного из Ювентуса Массимилиано Аллегри. Но это все из разряда фантастики, хотя все может быть...

"В случае ухода Фонсеки, Шахтер должен возлавить не менее амбициозный тренер с которым клуб сможет достойно выступать на европейской арене. Кто это будет сказать трудно, да и еще не известно покинет ли Шахтер Фонсека. Я думаю, что у руководства клуба уже есть два-три кандидата на пост наставника", - сказал Главреду экс-футболист Шахтера Андрей Воробей.

Напомним, что после вылета Шахтера из Лиги чемпионов Фонсека озвучил ошибки клуба.