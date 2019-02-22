Фонсека озвучил цель и ошибки Шахтера после разгромного поражения от Айнтрахта

Фонсека посетовал на индивидуальные ошибки / фото: shakhtar.com

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека прокомментировал поражение от Айнтрахта со счетом 1:4 (в сумме - 3:6) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

"Команда, которая пропускает 6 голов от "Айнтрахта" по сумме двух матчей, не заслуживает победы. Мы были готовы к такой ситуации, но пропустили первый гол, когда только один игрок находился в штрафной. Таких ошибок нельзя избежать, даже если ты готовишься. "Айнтрахт" только раз добрался до наших ворот в начале второго тайма", - цитирует наставника горняков телеканал Футбол 1.

По мнению Фонсеки, во второй половине матча Шахтер играл лучше, но допустил ряд ошибок. Он подчеркнул, что футболисты были невнимательны к защите, но причина не в командной игре, а в индивидуальностях.

Тренер отметил, что Айтрахт играл не так, как обычно, поэтому борьба была сложной. Он добавил, что никакая стратегия не могла спасти ситуацию, поскольку футболисты пропускали голы.

"Мы проиграли матч, вылетели из турнира, но осталась главная цель – чемпионство в УПЛ. Поражение не должно подействовать на нас, мы не должны этого позволить. Команда должна собраться, среагировать и готовиться к чемпионату. Надо отдаваться полностью, чтобы реализовать главную цель", - сказал Фонсека.

Как известно, первый матч 1/16 финала Лиги Европы между донецким Шахтером и немецким Айнтрахтом завершился в Харькове со счетом 2:2.