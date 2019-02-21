Айнтрахт - Шахтер 4:1. Горняки бесславно покидают еврокубки. Видео голов

Себастьен Аллер празднует второй гол в ворота Шахтера / GettyImages

После ничьи в Харькове "горнякам" в ответном поединке 1/16 финала Лиги Европы против Айнтрахта в Германии необходимо было забивать не менее двух голов для того, чтобы иметь шансы пройти в следующий этап.

Начало, однако, осталось за хозяевами: на 23 минуте Данни Да Кошта получил пас от Аллера на правом фланге атаки и отпасовал низом в центр чужой штрафной, откуда оставшийся без опеки одинокий Йович мощным ударом отправил мяч под перекладину ворот Пятова.

А спустя несколько минут Шахтер пропустил и второй гол: его автором стал Аллер, который уверенно переиграл Пятова с 11-метровой точки после того, как Николай Матвиенко рукой прервал удар из-за пределов штрафной.

Шахтер завершил еврокубковый сезон разгромным поражением / GettyImages

Во втором тайме украинская команда пошла вперед, и активность привела к голу – на 63 минуте Мораес после заброса Исмаили поразил цель, сократив отставание в счете. Спустя шесть минут он мог установить ничью на табло, однако мяч после его удара угодил в каркас ворот. После того, как перекладина еще раз спасла хозяев после удара Тайсона, Айнтрахт начал тянуть время и не исключено, что поплатился бы за это. Однако за десять минут до финального свистка Марлос потерял мяч у штрафной немцев, чем те воспользовались – герой матча Аллер убежал в контратаку и, получив пас от Костича точно пробил мимо Пятова.

После этого эпизода интрига матча почти испарилась, а окончательно ее не стало на 88-й минуте, когда Анте Ребич после паса Гачиновича довел счет до разгромного, точно пробив с 20 пробил низом в ближний угол ворот гостей. В добавленное время мог влететь и пятый, но Пятов спас. Шахтер прощается с еврокубками на довольно грустной ноте.

Айнтрахт (Германия) – Шахтер (Украина) 4:1

21 февраля, 20.55, Коммерцбанк-Арена

Голы : 1:0 – 23 Йович, 2:0 – 27, пенальти Аллер, 2:1 – 63 Мораес, 3:1 – 80 Аллер, 4:1 – 88 Ребич..

Айнтрахт: Трапп, Ндика, Хинтереггер, Абраам, да Кошта, Хасебе, Роде (Виллемс, 74), Костич, Гачинович (де Гузман, 90), Йович (Ребич, 71), Аллер.

Шахтер: Пятов, Исмаили, Матвиенко, Бутко (Болбат, 66), Хочолава, Тайсон, Алан Патрик, Коваленко (Кайоде, 80), Марлос, Мораес, Соломон (Майкон, 46).

Предупреждения: Матвиенко (26), Мораес (32), Абраам (39), Роде (59), Аллер (68).