Шахтер – Айнтрахт 2:2. Первый матч плей-офф завершился результативным миром

Шахтер-Айнтрахт - 2:2 / Фото: скриншот из видео

Матч 1/16 финала Лиги Европы между донецким Шахтером и немецким Айнтрахтом завершился в Харькове со счетом 2:2.

Шахтер – Айнтрахт 2:2

Голы: Марлос, 10 (пен.), Тайсон, 67 – Хинтереггер, 7, Костич, 50

Удаление: Степаненко, 11 (Шахтер)

Немецкая команда открыла счет на 7-й минуте - Мартин Хинтереггер точно пробил головой после подачи со штрафного, который заработал Тарас Степаненко.

Однако уже спустя минуту арбитр назначил пенальти в ворота "Айнтрахта" за фол против Мораеса, и Марлос сумел переиграть голкипера с 11-метровой отметки. Но не успела пройти и минута, как "Шахтер" остался вдесятером. Полузащитник горняков Тарас Степаненко умудрился получить две желтые карточки, которые превратились в красную и удаление.

Старт второго тайма также оказался неудачным для чемпиона Украины. Филип Костич на 49-й минуте вывел немецкий клуб вперед.

В середине второго тайма, сильные индивидуальные действия Тайсона позволили бразильцу установить счет 2:2, который оказался финальным.

Напомним, ранее Шахтер усилился полузащитником юношеской сборной Бразилии.