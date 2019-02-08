Шахтер усилился полузащитником юношеской сборной Бразилии

Маркос Антонио / instagram.com/m.antonio00/

Донецкий Шахтер усилился бразильским полузащитником Эшторила Маркосом Антонио.

Отметим, что пока Шахтер официально не сообщал о подписании бразильца, но недавно профиль игрока появился на официальном сайте УПЛ.

Ранее СМИ сообщали о том, что Шахтер предложил игроку пятилетний контракт.

По информации transfermarkt.de, ориентировочно Шахтер заплатил за бразильца 3,5 миллиона евро.

Отметим, что Маркос Антонио провел за юношескую сборную Бразилии 16 игр и забил 2 гола.

Напомним, ранее Шахтер подписал 5-летний контракт с атакующим полузащитником Маккаби из Петах-Тиквы и сборной Израиля Манором Соломоном.