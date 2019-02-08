Шахтер усилился полузащитником юношеской сборной Бразилии

Шахтер предложил Маркосу Антонио пятилетний контракт.
Донецкий Шахтер усилился бразильским полузащитником Эшторила Маркосом Антонио.
Отметим, что пока Шахтер официально не сообщал о подписании бразильца, но недавно профиль игрока появился на официальном сайте УПЛ.
Ранее СМИ сообщали о том, что Шахтер предложил игроку пятилетний контракт.
По информации transfermarkt.de, ориентировочно Шахтер заплатил за бразильца 3,5 миллиона евро.
Отметим, что Маркос Антонио провел за юношескую сборную Бразилии 16 игр и забил 2 гола.
Напомним, ранее Шахтер подписал 5-летний контракт с атакующим полузащитником Маккаби из Петах-Тиквы и сборной Израиля Манором Соломоном.