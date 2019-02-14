Шахтер - Айнтрахт: анонс матча плей-офф Лиги Европы, где смотреть, анонс букмекеры

Шахтер - Айнтрахт / Footboom

Предматчевые расклады

Зимнее межсезонье выдалось для Шахтера очень насыщенной. В первую очередьЮ ушел многолетний столп обороны - Ярослав Ракицкий. Причем купленный ему на замену из "Александрии" Валерий Бондаренко очень быстро сломался во время спарринг-матча. Так что крайне интересно, как наставник дончан Паулу Фонсека будет решать кадровые проблемы. В атаке же никаких особых вариантов нет - на сборах наигрывалось классический бразильский ударный "кулак" во главе с Марлосом и Тайсоном.

Айнтрахт же, в отличие от Шахтера, сейчас в хорошем игровом тонусе благодаря Бундеслиге. Сейчас команда занимает довольно высокое пятое место, а атакующее трио Аллер – Йович – Ребич наводить ужас на защиту всех соперников.

В целом же, у дончан нет особого выбора, кроме как на поле ОСК Металлист отыграть на максимум и сделать себе голевой запас перед матчем в Германии.

Ориентировочные составы

Шахтер: Пятов — Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили — Степаненко, Майкон — Марлос, Коваленко, Тайсон — Мораес

Айнтрахт: Трапп — Хинтереггер, Хасебе, Ндика — Да Коста, Фернандес, Роде, Костич — Аллер, Йович, Ребич

Букмекерские оценки.

По мнению букмекеров конторы Parimatch фаворит в матче именно украинский клуб — коэффициент 2,33 на их победу, на ничью - 3,40, а на Айнтрахт - 3,20.

Их коллеги из Bet365 предлагают на победу Шахтера коэффициент 2,25, на ничью — 3,50, на победу Айнтрахта - 3.40.

Прямая трансляция матча - на телеканале Футбол 2.

Напомним, ранее Шахтер усилился полузащитником юношеской сборной Бразилии.