"Я бы тебе, нах*й, в *бло, дал": Алиев устроил скандал с полицией - видео

Александр Алиев и коп / скриншот из видео

В столице Украины экс-футболист Динамо и сборной Украины Александр Алиев, которого экс-супруга обвиняла в регулярных избиениях, устроил конфликт с патрулем полиции.

Согласно появившимся в Сети роликах, копы остановили автомобиль, в котором ехал Алиев с друзьями. Экс-футболист вышел из машины и немедленно устроил словесную атаку на правоохранителей. Свою речь Алиев обильно пересыпал матерщиной - правда, довольно однообразной.

"Дальше что? Ты герой или что? Убери ее (видимо, речь идет о табельном оружии - Главред), бл*дь. Просто убери ее. Убери плетку. Отдай своему напарнику. Я покажу тебе, что дальше. Я имею право идти, бл*дь, по дорогу и кинуть, нах*й, и кинуть вам в стекло камень. Блядь, не было бы у тебя ствола, я бы тебе, нах*й, в *бло, дал", - заявлял экс-футболист.

Алієв vs Поліція ??? pic.twitter.com/5Tdu3nLH4B — Брутальний Футбол ⚽️ (@brutfoot) September 12, 2019

Напомним, ранее Татьяна, экс-жена Алиева заявляла о том, что он полностью увяз рассказала в "казино, шлюхах и алкоголе".