Гуляния с алкоголем: сборная Шевченко до 5 утра отмечала выход на Евро-2020

Сборная Украины вышла на Евро-2020 / Фейсбук А.Шевченко

Игроки сборной Украины по футболу, после победы над Португалией в рамках отбора на Евро-2020, вместе с наставниками и персоналом отмечали выход на чемпионат Европы.

Как рассказал советник главного тренера сборной Андрея Шевченко по медийным вопросам Николай Васильков, после того как сборная Украины обеспечила себе первое место в группе, празднование затянулось до утра.

"Мы праздновали выход на Евро до пяти утра. В раздевалке администратор сборной откупорил большую бутылку шампанского, брызгами намочил футболистов и тренеров! Около часа ночи команда продолжила празднование в ресторане отеля, в котором остановилась. Конечно, тренеры позволили футболистам выпить спиртное. На столах было пиво, вино. Первым тост сказал Андрей Шевченко, поблагодарил команду за проделанную работу. Затем теплые слова мы услышали от Андрея Пятова, Евгения Коноплянки, Руслана Малиновского.

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Ребята вспомнили трудные времена, которые им пришлось пережить, бешеную критику, которая звучала в их адрес в начале сотрудничества с Андреем Шевченко. На праздновании футболисты были, как никогда, возвышенные, братались между собой. Была очень домашняя атмосфера, так, как будто за столом праздновала большая семья", - рассказал Васильков в интервью Expres.online.

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