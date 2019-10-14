Украина - Португалия 2-1. Команда Шевченко выходит на Евро с первого места, видео голов

В матче против Португалии Ярмоленко забил 37-й гол в составе национальной команды в 84-м матче. / Reuters

В матче против Португалии решалась судьба первого места в группе B.

И его начало сложилось идеально для нашей команды - Марлос навесил с углового, Патрисиу потащил удар Кривцова, но Яремчук оказался самым расторопным на добивании, отправив мяч в пустые ворота.

На 27-й минуте подопечные Шевченко удвоили счет: Миколенко прорвался по левому флангу и прострелил в штрафную, где оторвавшийся от опекуна Ярмоленко точно пробил в угол ворот. Для Миколенко это стало дебютным результативным действием в составе национальной команды, а для Ярмоленко – первым голом с сентября 2018-го.

Во втором тайме гости активизировались, и после нескольких моментов заработали одиннадцатиметровый – мяч попал в руку Степаненко, который был удален, а Кришиану Роналду четко реализовал пенальти, без шансов для Пятова отправив мяч под перекладину. После того, как хозяева остались в меньшинстве, Португалия большими силами пошла вперед. К счастью, сборная Украины сумела, пусть и не без везения, продержаться до финального свистка.

После победы над Литвой, чтобы гарантировать себе место в финальной стадии турнира, национальной команде нужно было набрать хотя бы одно очко в оставшихся двух матчах против Португалии и Сербии или не проиграть сербам с разницей более чем в пять мячей.

А чтобы выйти с первого места - победить Португалию, или поделить очки с португальцами, но выиграть у Сербии, или сыграть с Португалией 0:0, поделить очки с сербами, но иметь при этом лучшую разницу забитых и пропущенных мячей, чем у португальцев. Таким образом, Андрей Шевченко вывел сборную на Евро с первого места.

Украина – Португалия 2:1

14 октября, стадион НСК Олимпийский

Голы : 1:0 – 6 Яремчук, 2:0 – 27 Ярмоленко, 2:1 – 72, пенальти Роналду.

Украина – Пятов, Миколенко (Пластун, 90), Кривцов, Матвиенко, Зинченко, Марлос (Коноплянка, 63), Караваев, Малиновский, Степаненко, Ярмоленко, Яремчук (Коваленко, 73).

Португалия – Руй Патрисиу, Пепе, Рубен Диаш, Семеду, Геррейру, Данилу Перейра, Жоау Мариу (Брума, 68), Гедеш (Жоау Феликс, 46), Моутинью (Бруну Фернандеш, 56), Бернарду Силва, Роналду.

Предупреждения: Степаненко (25), Пепе (26), Ярмоленко (47), Рубен Диаш (63).

Удаление: Степаненко (72).