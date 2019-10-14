  1. Главная
  3. Спорт

Украина - Португалия 2-1. Команда Шевченко выходит на Евро с первого места, видео голов

14 октября 2019, 23:39

Команда Шевченко гарантировла себе участие на Евро-2020.

ярмоленко украина португалия
В матче против Португалии Ярмоленко забил 37-й гол в составе национальной команды в 84-м матче. / Reuters

В матче против Португалии решалась судьба первого места в группе B.

И его начало сложилось идеально для нашей команды - Марлос навесил с углового, Патрисиу потащил удар Кривцова, но Яремчук оказался самым расторопным на добивании, отправив мяч в пустые ворота.

На 27-й минуте подопечные Шевченко удвоили счет: Миколенко прорвался по левому флангу и прострелил в штрафную, где оторвавшийся от опекуна Ярмоленко точно пробил в угол ворот. Для Миколенко это стало дебютным результативным действием в составе национальной команды, а для Ярмоленко – первым голом с сентября 2018-го.

Во втором тайме гости активизировались, и после нескольких моментов заработали одиннадцатиметровый – мяч попал в руку Степаненко, который был удален, а Кришиану Роналду четко реализовал пенальти, без шансов для Пятова отправив мяч под перекладину. После того, как хозяева остались в меньшинстве, Португалия большими силами пошла вперед. К счастью, сборная Украины сумела, пусть и не без везения, продержаться до финального свистка.

После победы над Литвой, чтобы гарантировать себе место в финальной стадии турнира, национальной команде нужно было набрать хотя бы одно очко в оставшихся двух матчах против Португалии и Сербии или не проиграть сербам с разницей более чем в пять мячей.

А чтобы выйти с первого места - победить Португалию, или поделить очки с португальцами, но выиграть у Сербии, или сыграть с Португалией 0:0, поделить очки с сербами, но иметь при этом лучшую разницу забитых и пропущенных мячей, чем у португальцев. Таким образом, Андрей Шевченко вывел сборную на Евро с первого места.

УкраинаПортугалия 2:1 

14 октября, стадион НСК Олимпийский

Голы: 1:0 – 6 Яремчук, 2:0 – 27 Ярмоленко, 2:1 – 72, пенальти Роналду.

Украина – Пятов, Миколенко (Пластун, 90), Кривцов, Матвиенко, Зинченко, Марлос (Коноплянка, 63), Караваев, Малиновский, Степаненко, Ярмоленко, Яремчук (Коваленко, 73).

Португалия – Руй Патрисиу, Пепе, Рубен Диаш, Семеду, Геррейру, Данилу Перейра, Жоау Мариу (Брума, 68), Гедеш (Жоау Феликс, 46), Моутинью (Бруну Фернандеш, 56), Бернарду Силва, Роналду.

Предупреждения: Степаненко (25), Пепе (26), Ярмоленко (47), Рубен Диаш (63).

Удаление: Степаненко (72).

сборная Украины Криштиану Роналду Андрей Шевченко Андрей Ярмоленко Евро-2020. сборная Португалии
Сейчас вы просматриваете новость «Украина - Португалия 2-1. Команда Шевченко выходит на Евро с первого места, видео голов». Другие новости спорта читайте в разделе «Спорт». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

00:27
Зеленский рассказал, как украинцам нужно бороться с провокациями для росТВ
00:01
Праздник 15 октября – день учителей, Комаровского и Баскова: что нельзя делать Видео
14 октября, понедельник
23:57
Пристайко высказал мнение о федерализации Украины по требованию России
23:39
Украина - Португалия 2-1. Команда Шевченко выходит на Евро с первого места, видео голов Видео
23:01
Социологи выяснили степень поддержки акций против капитуляции
22:36
"Майдан поставит на место": Вятрович обратился к Зеленскому из-за протестов
22:09
Опрос показал пошатнувшийся рейтинг Зеленского
22:08
Гороскоп на неделю: астролог предупредила о наказании
21:40
У Зеленского отреагировали на акции протеста Нет капитуляции
21:11
ЕС вынес вердикт по таинственному плану Б по Донбассу Видео
21:00
Великі Вуйки 2019: что было в 1 и 2 сериях Видео
20:45
Смотрящая вдаль 2019: что было в 9 и 10 сериях сериала Видео
20:38
Портнов потребовал от генпрокурора ареста майдановцев и амнистии для Беркута
20:15
Лунный календарь на 15 октября: как не профукать деньги и каким сексом заняться
20:01
Курортную Кирилловку заполонили черные черви: жуткое видео Видео
19:40
"Пригожина нет": всплыли подробности о смерти повара Путина в Конго Видео
19:07
Apple планирует выпустить дешевый iPhone
18:58
Московский Спартак и одесский Черноморец сменили тренеров
18:28
ВВС уважил Украину, сделав Киеву подарок
18:11
В Раде потребовали отставки Гончарука из-за концерта группы Сокира Перуна
17:50
"Весна придет…": в РФ шаман сдвинул сроки изгнания Путина Видео
17:29
День защитника в Донецке: над городом пролетел украинский флаг
17:01
Как с Днем защитника поздравил Зеленский: появилось видео Фото Видео
16:05
Гончарук объяснил, зачем пошел на концерт-вечеринку националистов
16:00
Французская коса наоборот: как заплести модную вывернутую косу - фото, видео Фото Видео
15:18
В Киеве проходит масштабный марш националистов - фото, видеотрансляция Видео
14:52
"Путинский повар-палач ликвидирован гэбней": в Сети сообщили о смерти главаря ЧВК Вагнер Пригожина
14:37
Украина - Португалия: анонс, где смотреть, оценки букмекеров
13:33
"Фортнайт умер. Что произошло с Fortnite?": геймеры всего мира остались без мегапопулярной игры Видео
13:30
Топ модель по-украински 2019: смотреть онлайн 7 выпуск 3 сезон - 11-10-2019 Видео
12:42
Ходячие мертвецы 10 сезон 3 серия: новый трейлер онлайн Видео
12:41
Солистка Kazka завела фанатов откровенными фото в купальнике
12:39
"Политическая воля первых лиц государства и уголовное наказание могут остановить строительную вакханалию в историческом центре" – Виктор Лещинский
11:56
Ходячие мертвецы 10 сезон: что было во 2 серии Видео
11:24
"Пишоу нахий, Киля":"урод рашистский" Азаров обвинил Порошенко и Турчинова в потере Крыма Видео
10:37
"Не должна умирать": скандально известный телеведущий высказался о Заворотнюк
09:58
Арахамия рассказал, когда передаст в СБУ данные о деньгах за акцию "Нет капитуляции"
09:52
Гороскоп на праздник Покрова: кому 14 октября готовиться к "атакам"
09:30
Танці з зірками 2019: 8 выпуск 3 сезона смотреть онлайн Видео
09:15
"Путин и тут успел": появились детали наглого убийства участника антикремлевского движения в Киеве Видео
08:43
Российско-украинская война: в Парламентской ассамблее НАТО одобрили доклад по Украине
08:26
"Пуйлёныши" потеряли человеческий облик от страха расплаты мнение
08:18
"Жопы подорвет в Кремле": Гончарук засветился на вечеринке националистов – фото, видео Видео
07:25
Отвод войск на Донбассе: представитель Украины в ТКГ назвал самое главное условие Видео
06:46
Дырявая харизма Путина мнение
06:30
"Русский богатырь?": Зеленский поздравил Усика с дебютом в супертяже Видео
06:15
И рыбку съесть, и в пруд не лезть: астролог рассказал, чего ждать от генпрокурора Рябошапки
05:59
Пристайко пролил свет на ситуацию с польскими раскопками в Украине
05:37
День захисника України: красиві привітання прозою, вірші та картинки Фото
05:08
Наш Крым сгорит: гигантский астероид бухнет в Черное море - астроном
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять