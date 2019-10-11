Украина - Литва 2:0. Дубль Малиновского приносит победу сборной, видео голов

Руслан Малиновский против литовца Модеста Воробьёва / Reuters

В рамках отбора на Евро-2020 сборная Украины сыграла матч против сборной Литвы и, не испытав особых проблем, обыграла гостей со счетом ////////////////////////

Подавляющее преимущество команды Андрея Шевченко воплотилось в гол на 29 минуте, когда, после обыгрыша с Мораесом, Малиновский расстрелял ворота литовцев. Голевой пас натурализованного бразильца стал его первым результативным действием ща сборную Украины.

Во втором тайме Малиновский со штрафного забил еще один гол, набрав таким образом 6 очков по системе "гол+пас" в последних 4 официальных матчах за сборную.

Таким образом после шести матчей в активе украинской сборной 16 очков - команда Шевченко укрепила и без того уверенное лидерство, не затратив слишком много усилий.

Украина – Литва 2:0

11 октября, Харьков. Стадион Металлист

Голы : 1:0 – 29 Малиновский, 2:0 – 58 Малиновский.

Украина – Пятов, Кривцов, Матвиенко, Соболь, Зинченко, Марлос (Коноплянка, 59), Болбат, Малиновский, Степаненко (Сидорчук, 73), Ярмоленко (Цыганков, 65), Мораес.

Литва – Черняускас, Гирдвайнис, Климавичюс, Андрюшкявичюс (Шимкус, 62), Миколюнас, Вербицкас, Воробьев, Жулпа, Лаукжямис (Матулявичюс, 77), Новиковас, Голубицкас (Ласицкас, 73).

Предупреждения: Новиковас (54), Степаненко (55), Жулпа (57).