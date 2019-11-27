ПАОК - Динамо: видеотрансляция матча Юношеской лиги УЕФА / ФК Динамо

Сегодня, 27 ноября, в 17:00 стартует матч второго раунда пути национальных чемпионов Юношеской лиги УЕФА ПАОК - Динамо. На сайте Главред на поединок ПАОК - Динамо доступна онлайн-трансляция.

В первом противостоянии в Киеве "бело-синие" одержали уверенную победу со счетом 3:0, и теперь хотят закрепить успех в Салониках.

В прошлом сезоне киевляне дошли до 1/8 финала турнира, где в серии пенальти уступили Хоффенхайму.

Напомним, донецкий Шахтер с треском проиграл Манчестер Сити со счетом 0:5 и потерял все шансы на выход в плей-офф. Зато основная команда героически сыграла вничью в матче 5 тура группового этапа Лиги чемпионов. В последнем туре "горняки" будут дома принимать Аталанту и имеют все шансы пробиться в 1/8 финала самого престижного клубного турнира Европы впервые за 2 года.