Шахтер сенсационно вырвал ничью с Манчестер Сити

В матче 5 тура группового этапа Лиги чемпионов донецкий Шахтер сотворил сенсацию в Манчестере.
Шахтер - Манчестер Сити в матче 5 тура группового этапа Лиги чемпионов завершился сенсационной ничьей.
В первом тайме убийственный шанс потерял Тете, не сумев забить с острого угла почти в пустые ворота. По игре дончане не уступали хозяевам. После перерыва Сити разыграл эффектную комбинацию, которую завершил Илкай Гюндоган.
Однако Шахтер сумел отыграться. Додо прострелил на Соломона, и тот поразил ворота Эдерсона. В итоге, матч Манчестер Сити - Шахтер завершился вничью 1:1.
Шахтер - Манчестер Сити - 1:1
Голы: Гюндоган, 56 - Соломон, 69
Предупреждение: Фернандиньо, 90+1
Манчестер Сити: Эдерсон, Канселу, Отаменди, Фернандиньо, Анхелиньо, Де Брюйне (Силва, 70), Родри (Фоден, 76), Гюндоган, Б.Силва, Жезус, Стерлинг.
Шахтер: Пятов – Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Патрик, Тете, Коваленко (Антонио, 81), Коноплянка (Соломон, 65), Мораес (Сикан, 90+1).