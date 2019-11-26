Шахтер сенсационно вырвал ничью с Манчестер Сити

Шахтер сыграл вничью с Манчестер Сити / ФК Манчестер Сити

Шахтер - Манчестер Сити в матче 5 тура группового этапа Лиги чемпионов завершился сенсационной ничьей.

В первом тайме убийственный шанс потерял Тете, не сумев забить с острого угла почти в пустые ворота. По игре дончане не уступали хозяевам. После перерыва Сити разыграл эффектную комбинацию, которую завершил Илкай Гюндоган.

Однако Шахтер сумел отыграться. Додо прострелил на Соломона, и тот поразил ворота Эдерсона. В итоге, матч Манчестер Сити - Шахтер завершился вничью 1:1.

Шахтер - Манчестер Сити - 1:1

Голы: Гюндоган, 56 - Соломон, 69

Предупреждение: Фернандиньо, 90+1

Манчестер Сити: Эдерсон, Канселу, Отаменди, Фернандиньо, Анхелиньо, Де Брюйне (Силва, 70), Родри (Фоден, 76), Гюндоган, Б.Силва, Жезус, Стерлинг.

Шахтер: Пятов – Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Патрик, Тете, Коваленко (Антонио, 81), Коноплянка (Соломон, 65), Мораес (Сикан, 90+1).