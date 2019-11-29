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Емельяненко - Кокляев: онлайн-видеотрансляция боя

29 ноября 2019, 21:23

Александр Емельяненко проведет бой с Михаилок Кокляевым. Смотрите видеотрансляцию поединка на сайте Главред.

Федор Емельяненко и Михаил Кокляев
Федор Емельяненко - Михаил Кокляев: видеотрансляция боя / Fight Time

Сегодня, 29 ноября, в Москве на ВТБ-Арене состоится долгожданный бой Емельяненко - Кокляев.

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко и представитель силовых видов спорта Михаил Кокляев начали конфликт на просторах интернета, после чего решили выяснить отношения на ринге. Букмекеры отдают перевес Емельяненко, хотя по весу Кокляев превосходит своего оппонента.

На бой Емельяненко - Кокляев доступна онлайн-трансляция на сайте Главред. Начало в 21:40 по киевскому времени.

Напомним, 22 февраля состоится реванш Уайлдер - Фьюри. На кону будет стоять пояс журнала The Ring.

бокс Александр Емельяненко ММА Михаил Кокляев
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