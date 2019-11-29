Емельяненко - Кокляев: где смотреть и прогнозы на бой / Fight Time

Поединок Емельяненко - Кокляев ожидали все любители бокса, смешанных единоборств и силовых видов спорта в течение последних нескольких месяцев. Александр Емельяненко и Михаил Кокляев начали конфликт со споров в интернете, в следствии чего решили выяснить отношения на ринге.

И вот сегодня, 29 ноября, они наконец-то сразятся между собой в формате боксерского матча. Но стоит принять во внимание, что вместо 12 раундов будет всего 4.

Бой состоится в Москве на ВТБ-Арене, которая является домашним стадионом футбольного клуба Динамо.

Емельяненко - Кокляев: где смотреть

Бой Емельяненко - Кокляев состоится 29 ноября в 21:40 по киевскому времени.

Прямая трансляция будет на российском телеканале РЕН-ТВ. Также на поединок Емельяненко - Кокляев будет доступна онлайн-трансляция на сайте mmalegend.ru, но украинским зрителям необходимо использовать VPN и выставить местоположение в России.

Емельяненко - Кокляев: прогнозы букмекеров

В матче Емельяненко - Кокляев букмекеры отдают абсолютное преимущество бойцу ММА. Коэффициенты на его победу варьируются от 1.12 до 1.27, на победу соперника - от 2.50 до 6.25.

PariMatch: победа Емельяненко - 1.12, победа Клюева - 6.25

Zenit: победа Емельяненко - 1.27, ничья - 9, победа Клюева - 5.00

1xbet: победа Емельяненко - 1.135, победа Клюева - 2.50

KeiBet: победа Емельяненко - 1.135, победа Клюева - 2.50

Лига Ставок: победа Емельяненко - 1.18, победа Клюева - 4.30