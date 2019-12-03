Шевченко растрогал Тайсона на церемонии "Футбольные звезды Украины"

Андрей Шевченко выразил поддержку Тайсону / ffu.ua

Андрей Шевченко во время церемонии "Футбольные звезды Украины" сказал слова, от которых хавбек Шахтера Тайсон, получивший награду лучшего игрока Украины, не сдержал слез.

Шева вспомнил свой период карьеры футболиста в Милане.

"Я долгое время играл в Италии и знаю тамошнее отношение к иностранцам. Их считают украшением, очень важными игроками, и так во всем мире. Буквально несколько недель назад в украинском футболе произошел не очень приятный инцидент", - сказал наставник в эфире канала Футбол 1.

Он призвал поддержать Тайсона после расистского скандала в матче Шахтер - Динамо.

"Было важно, чтобы весь украинский футбол сплотился и поддержал Тайсона. Этот неприятный момент был связан с расизмом. Тайсон – украшение украинского футбола. Он приехал, не покинул нашу страну в сложный момент, привез семью, продолжал играть, доказывал всем свои чувства к стране. Мы всегда будем тебя поддерживать, Тайсон", - добавил Шевченко.

Напомним, фанаты киевского Динамо отличились проявлением расизма в матче 14 тура УПЛ против Шахтера, после чего судья остановил матч примерно на 10 минут. Как итог, клуб получил жесткое наказание от УАФ.