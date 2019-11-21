Динамо получило жесткое наказание за скандал с Тайсоном

КДК УАФ жестко наказал Динамо за расизм / ФК Шахтер

Динамо получило суровое наказание за расистские выкрики болельщиков во время матча с Шахтером.

Как сообщает Футбол 24, "бело-синие" проведут следующий домашний матч при пустых трибунах, следующий матч без болельщиков клуб получил условно. Кроме того, киевляне заплатят штраф в размере 500 тысяч гривен.

Напомним, во время матча 14 тура УПЛ Шахтер - Динамо арбитр остановил матч после того, как Тайсон выбил мяч и показал неприличный жест в сторону гостевого сектора, обвинив их в расизме.

Позже ультрас Динамо сделало заявление, что выкрики были в поддержку пятнистых сов, а не с целью оскорбить игрока Шахтера.