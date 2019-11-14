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"Как за яйца прихватили - сразу в кусты": ультрас Динамо объяснили расистский скандал

14 ноября 2019, 12:50

Ультрас киевского Динамо заявили, что у них не было намерений оскорблять игроков донецкого Шахтера на расовой почве. Фанаты заявили, что это была акция в поддержку пятнистых сов.

Ультрас Динамо прокомментировали расистский скандал в матче с Шахтером / Страница ультрас Динамо в Facebook

Матч Шахтер - Динамо, в котором "горняки" победили со счетом 1:0, запомнился расистским скандалом. Капитан дончан Тайсон выбил мяч и показал средний палец в сторону гостевого сектора. Однако, ультрас "бело-синих" в своем Facebook сообщили, что крики были в поддержку сохранения пятнистых сов, это не были звуки обезьян.

"Мы, фанаты Динамо Киев, обращаемся к фанатскому сообществу Украины и всем неравнодушным с просьбой поддержать нашу борьбу за сохранение редкого вида северных пятнистых сов. На данный момент в мире осталось всего 18 птиц этого вида и мы приложим все усилия, чтобы северные пятнистые совы не исчезли с нашей планеты", - написали ультрас.

Читайте также"У*бывай отсюда": в Сети появилось видео оскорблений Тайсона динамовскими фанатамиТакже болельщики добавили, что им не разрешили пронести на ОСК Металлист баннер в поддержку редкого вида птиц. 

"К сожалению, на матче в Харькове стюарды не позволили нам пронести баннер в поддержку сов, поэтому не все смогли правильно трактовать нашу первую акцию. Но мы не будем опускать руки и продолжим делать все возможное для привлечения внимания общества к этой проблеме! Борьба продолжается!", - заявили фанаты.

Напомним, арбитр вывел команды с поля, а матч был остановлен на 10 минут. Игроки Динамо во время паузы подошли к гостевому сектору, чтобы попросить фанатов не делать выкриков, которые ассоциируются с расизмом.

Болельщики в комментариях отреагировали по-разному. Одни поддержали инициативу фанатов, другие же не поверили в добрые намерения и заявили, что это простая отговорка.

Пользователь Илья Кондратьев иронично написал: "Как за яйца схватили, так сразу в кусты", и призвал фанатов извиниться за свой поступок.

Osman Memetov был еще радикальнее: "Вы - позор украинского футбола".

А вот Богдан Голуб, наоборот, поддержал инициативу фанатского движения Динамо. "Дякую, що привертаєте увагудо цієї важливої теми у світі", - написал пользователь.

Также поддержал фанатов Dmytro Disperato: "Не можна мовчати. Ультрас, дякую, молодці!"

Шахтер расизм ультрас Динамо Киев
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