В смерти Брайанта нашли пугающее пророчество

Коби Брайант / Reuters

В смерти известного баскетболиста Коби Брайанта нашли ужасное пророчество.

Выяснилось, что соответствующий твит опубликовал пользователь .Noso в Сети еще 14 ноября 2012 года, за семь лет до смерти звезды баскетбола.

В твите указано, что "Коби Брайант погибнет в результате крушения вертолета".

Отметим, что сообщение в Twitter о "смерти" Брайанта в 2012 году набрало большое количество просмотров. Сбылось пророчество, к сожалению, 26 января 2020 года.

Напомним, вечером 26 января стало известно, что легендарный баскетболист Кобе Брайант погиб в авикатастрофе.

41-летняя легенда баскетбола находился на борту вертолета, который потерпел крушение в Калифорнии.

Вертолёт с Брайантом упал в горах, на месте работают экстренные службы.

TMZ Sports сообщает, что Коби Брайант разбился вместе с еще четырьмя людьми в городе Калабасас в округе Лос-Анджелес (штат Калифорния).

По данным офиса шерифа, всего погибли пять человек. Причина аварии выясняется.

В сети появилось первое видео с места трагедии.

Позже местные власти подтвердили гибель баскетболиста.