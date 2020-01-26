Коби Брайант разбился в авиакатастрофе: власти подтвердили смерть легенды

Кобе Брайант разбился на вертолете

Местные власти подтвердили, что Коби Брайант разбился при крушении вертолета.

Машина со звездным баскетболистом рухнула на поле близ города Калабасас в Калифорнии.

Мэрия города Калабасас подтверждает, что в разбившемся вертолете находился баскетболист Коби Брайант.

"С большим прискорбием мы подтверждаем смерть Коби Брайанта и четырех других человек в результате крушения вертолета в Калабасасе. Вертолет упал в отдаленном районе недалеко от Лас-Виргенеса около 10:00 утра. Никто на земле не пострадал. FAA и NTSB проводят расследование", - говорится в сообщении.

Ранее в сети появилось первое видео с места трагедии.

По предварительной информации Кобе Брайант разбился на своем личном вертолете.

Спортсмену был 41 год, у него остались четверо детей.

Спасатели добрались до места крушения вертолёта, в котором разбился Коби Брайант.

Коби Брайант - биография

Коби Брайант - легенда баскетбола, пятикратный чемпион НБА, автор многочисленных баскетбольных рекордов. Коби Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звезд НБА, из них 17 подряд. Пять раз становился чемпионом НБА и дважды MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры с 1996 по 2016 годы он выступал за "Лос-Анджелес Лейкерс".

Также он 18 раз принимал участие в матче всех звёзд, 15 раз включался в сборную всех звёзд и 12 раз в сборную защиты всех звёзд.

В составе национальной сборной США дважды выигрывал золото Олимпийских игр в 2008 и 2012 годах.

Он получил четыре награды MVP матча всех звёзд, что является рекордом в истории НБА.

14 апреля 2016 года закончил карьеру в НБА, набрав в своем последнем матче с "Ютой" 60 очков.

В 2018 году получил премию Оскар за лучший анимационный короткометражный фильм Дорогой баскетбол.

В возрасте 34 лет и 104 дней Брайант стал самым молодым игроком в истории лиги, набрав 30 000 карьерных очков. Он стал лучшим снайпером за всю историю франшизы Лейкерс 1 февраля 2010 года, когда он превзошел Джерри Уэста.