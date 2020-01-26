Коби Брайант погиб в авиакатастрофе

Кобе Брайант погиб / Reuters

Легендарный баскетболист Кобе Брайант погиб в авикатастрофе.

41-летняя легенда баскетбола находился на борту вертолета, который потерпел крушение в Калифорнии.

Вертолёт с Брайантом упал в горах, на месте работают экстренные службы.

TMZ Sports сообщает, что Коби Брайант разбился вместе с еще четырьмя людьми в городе Калабасас в округе Лос-Анджелес (штат Калифорния).

По данным офиса шерифа, всего погибли пять человек. Причина аварии выясняется.

В сети появилось первое видео с места трагедии.

Власти города Калабасас в Калифорнии уже подтвердили гибель пятикратного чемпиона НБА.

Читайте такжеКоби Брайант разбился: видео с места паденияКоби Брайант - легенда баскетбола, пятикратный чемпион НБА, автор многочисленных баскетбольных рекордов. Коби Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звезд НБА, из них 17 подряд. Пять раз становился чемпионом НБА и дважды MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры с 1996 по 2016 годы он выступал за "Лос-Анджелес Лейкерс".

Кобе Брайант разбился при аварии вертолета - фото с места катастрофы

Коби Брайант - биография

Коби Брайант - легенда баскетбола, пятикратный чемпион НБА, автор многочисленных баскетбольных рекордов. Коби Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звезд НБА, из них 17 подряд. Пять раз становился чемпионом НБА и дважды MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры с 1996 по 2016 годы он выступал за "Лос-Анджелес Лейкерс".

Также он 18 раз принимал участие в матче всех звёзд, 15 раз включался в сборную всех звёзд и 12 раз в сборную защиты всех звёзд.

В составе национальной сборной США дважды выигрывал золото Олимпийских игр в 2008 и 2012 годах.

Он получил четыре награды MVP матча всех звёзд, что является рекордом в истории НБА.

14 апреля 2016 года закончил карьеру в НБА, набрав в своем последнем матче с "Ютой" 60 очков.

В 2018 году получил премию Оскар за лучший анимационный короткометражный фильм Дорогой баскетбол.

В возрасте 34 лет и 104 дней Брайант стал самым молодым игроком в истории лиги, набрав 30 000 карьерных очков. Он стал лучшим снайпером за всю историю франшизы Лейкерс 1 февраля 2010 года, когда он превзошел Джерри Уэста.

Спортсмену был 41 год, у него остались четверо детей.