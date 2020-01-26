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Коби Брайант погиб в авиакатастрофе - первое видео с места трагедии

26 января 2020, 22:03

Спортсмену был 41 год, у него остались четверо детей.

брайант
Каобе Брайант разбился днем в Калифорнии / Reuters

В сети появилось первое видео с места падения вертолета, в котором находился баскетболист Коби Брайант.

На видео видно, как на заднем фоне дымится упавший вертолет, в то время как службы работают на месте катастрофы. 

Кобе Брайант разиблся в городе Калабасас, недалеко от Лос-Анджелеса. По предварительной информации, упавший вертолет принадлежал самому Брайанту.

Как сообщалось ранее, Коби Брайант погиб вместе с еще четырьмя людьми в городе Калабасас в округе Лос-Анджелес (штат Калифорния).

По данным офиса шерифа, всего погибли пять человек. Причина аварии выясняется.

Власти города Калабасас в Калифорнии подтвердили гибель пятикратного чемпиона НБА.

Коби Брайант - биография

Коби Брайант - легенда баскетбола, пятикратный чемпион НБА, автор многочисленных баскетбольных рекордов. Коби Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звезд НБА, из них 17 подряд. Пять раз становился чемпионом НБА и дважды MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры с 1996 по 2016 годы он выступал за "Лос-Анджелес Лейкерс".

Также он 18 раз принимал участие в матче всех звёзд, 15 раз включался в сборную всех звёзд и 12 раз в сборную защиты всех звёзд.

В составе национальной сборной США дважды выигрывал золото Олимпийских игр в 2008 и 2012 годах.

Он получил четыре награды MVP матча всех звёзд, что является рекордом в истории НБА.

14 апреля 2016 года закончил карьеру в НБА, набрав в своем последнем матче с "Ютой" 60 очков.

В 2018 году получил премию Оскар за лучший анимационный короткометражный фильм Дорогой баскетбол.

В возрасте 34 лет и 104 дней Брайант стал самым молодым игроком в истории лиги, набрав 30 000 карьерных очков. Он стал лучшим снайпером за всю историю франшизы Лейкерс 1 февраля 2010 года, когда он превзошел Джерри Уэста.

Вертолет Брайанта разбился через несколько часов после того, как Леброн Джеймс вытеснил его из тройки самых  результативных игроков в истории НБА.

Спортсмену был 41 год, у него остались четверо детей.

Кобе Брайант
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