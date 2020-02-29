"Кусок го*на, черно-желтая ху*ня": ультрас Динамо устроили дебош на трибунах

Ультрас Динамо / 1927.kiev.ua

Матч 20-го тура УПЛ между СК Днепр-1 и киевским Динамо омрачился хулиганским поведением фанатов столичного клуба на трибунах Днепр-Арены.

Болельщики Динамо скандировали оскорбительные речевки, намекая на отсутствие традиций хозяев у поля.

"Нет традиций, нет фанатов – черно-желтая ху*ня. Оле-ола, СК – кусок гов*а", - скандировали фаны гостей.

Кроме того, киевские ультрас прямо на трибунах жгли шарфы СК Днепр.

/ 1927.kiev.ua

Отметим, что матч закончился сенсационной победой Днепра-1 со счетом 3:1.

Хет-триком отличился выступающий на правах аренды за СК Днепр-1 динамовец Владислав Супряга. Единственный гол за Динамо забил Беньямин Вербич.

Напомним, во время матча 14 тура УПЛ Шахтер - Динамо арбитр остановил игру после того, как Тайсон выбил мяч и показал неприличный жест в сторону гостевого сектора, обвинив их в расизме.

Позже ультрас Динамо сделало заявление, что выкрики были в поддержку пятнистых сов, а не с целью оскорбить игрока Шахтера.