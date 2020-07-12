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"Тебе наваляет": украинские боксеры сцепились в жестком баттле в соцсетях

Алина Шатерникова потроллила Ивана Редкача.

12 июля 2020, 19:25
редкач
Иван Редкач / ringtv.com

Украинский боксер-профессионал Иван Редкач обменялся "любезностями" с вице-президентом Лиги профессионального бокса Алиной Шатерниковой.

В своем Facebook Редкач возмутился из-за поведения боксера Джервонта Дэвиса во время спарринга.

На что Шатерникова отметила, что Дэвис зацепил Редкача своим клипом.

"Алина, никого не зацепило. Ты – организатор турниров профи бокса в Украине, смотри, чтобы соперники хорошо проходили медосмотр и томографию, а то бомжей привозите в Украину. Привези, пожалуйста, хоть одного хорошего бойца для хороших украинских боксеров для опыта, а то те и будут всю жизнь сидеть на мешочной диете", – ответил Редкач.

Он также считает, что Шатерникова организовывает бои среди неравных соперников.

"У меня спарринг был лучше чем у вас бои дутых чемпионов. Так у вас бойцов вагон. А вы подумали, что у них есть семья и дети, а вы ради 100$ за раунд, наслаждаетесь, как ломают здоровья таким профи-бойцам", – написал Редкач.

"Этот боец ещё и тебе наваляет", – в свою очередь ответила Шатерникова.

Напомним, ранее Редкач обозвал тренера Усика сепаратистом и потребовал выгнать его из Украины.

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