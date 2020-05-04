Редкач обозвал тренера Усика сепаратистом и потребовал выгнать его из Украины

Тренера Александра Усика потребовали выгнать из Украины / УНИАН

Украинский боксер-профессионал Иван Редкач продолжил свои обличительные откровения по поводу Сергея Лапина, который является тренером Александра Усика.

На сей раз Редкач обратился к промоутеру Усика Александру Красюку и призвал его выгнать "тренера-сепаратиста" из Украины.

Кроме того, Редкач также сообщил, что Лапин пренебрежительно отзывается об экс-чемпионе мира Виталии Кличко, называя его "тупой клячей".

"Скажи, пожалуйста, как ты мог допустить сепаратиста в команду Саши Усика, он как марионетка - и нашим, и вашим, где надо - украинец, где нужно - россиянин. В то же время тянет прикол и обзывает "клячей" или "тупым" самого Виталия Кличко - легенду мирового бокса, икону бокса и действующего мэра Киева. Прими меры, чтобы покинул территорию страны этот психолог-тренер", - написал Редкач в Facebook.

Он также опубликовал скрин паспорта Лапина и фрагмент его боя в рамках чемпионата России.

/ Фейсбук И.Редкача

Напомним, ранее Редкач рассказал о том, как Лапин выступал на чемпионате России по боксу в категории до 81 килограмма.