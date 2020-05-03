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"И нашим, и вашим": тренера Усика обвинили в участии в чемпионате РФ

3 мая 2020, 11:24

Иван Редкач назвал Сергея Лапина марионеткой.

Александр Усик
Александр Усик / TV.ua

Тренер Александра Усика Сергей Лапин выступал на чемпионате России по боксу в категории до 81 килограмма.

Соответствующее видео с записью боя Лапина, состоявшегося в 2016 году в Оренбурге, опубликовал в своем Facebook украинский боксер полусреднего веса Иван Редкач.

"Знакомьтесь – это тренер Саши Усика. Тот самый психолог, менеджер, личный тренер. Участвует на чемпионате России, а потом показывает украинский паспорт.

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Поступок марионетки из серии и нашим, и вашим. Без паспорта Российской Федерации не допускают до чемпионата России по боксу. Проиграл в первом бою и приехал на чемпионат Украины", – написал Редкач в комментарии.

Видео выступления Лапина на чемпионате России смотреть с 2:53:25.

Обратим внимание, что помогавший Лапину в бою тренер был одет в спортивный костюм с надписью Russia.

Добавим, что позже Редкач свой пост в Facebook удалил, однако фрагмент выступления Лапина остался в записи всей дневной сессии чемпионата России в Оренбурге, которая опубликована в YouTube.

Напомним, ранее Усик заявил о том, что продолжает общаться со своими друзьями в России.

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