"Сепар, в*тник, малорос": Усик выдал правду об общении с друзьями из России

Усик рассказал о своем отношении к россиянам / Reuters

Известный боксер Александр Усик, который распек продление карантина из-за коронавируса, выступил со скандальным заявлением о том, что вовсю продолжает общаться со своими друзьями в России.

"У меня очень много знакомых и друзей есть в России. Я с ними продолжаю общаться. Они не виноваты в том, что произошло, что наши царьки что-то там не поделили. Президенты общаются друг с другом о той или иной ситуации, а мы друг друга хаем и обзываем. Меня за эти годы как только не называли – сепар, в*тник, малорос… Но я просто не соответствую ожиданиям людей", – сказал Усик в интервью на YouTube-канале Эхо Киева.

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Известный спортсмен также считает, что через какое-то время и украинцы, и россияне поймут, что допустили большую ошибку.

"То, что происходит – это жестянка. Пройдет какое-то большое количество времени, и мы будем думать: "Как мы вообще такое могли допустить?" А такое будет", – добавил боксер.

Как ранее сообщал Главред, известный украинский боксер Александр Усик во время пандемии коронавируса из Китая высказался о том, как нужно бороться в опасными вирусами.

Также напомним, Александр Усик поделился секретом о том, что не применяет свои профессиональные навыки в повседневной жизни. Так, боксер рассказал студентам КНУ имени Тараса Шевченко о том, что не может терпеть хулиганов, которые пристают к другим людям посреди улицы.