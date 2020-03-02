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"Я не твой братан": Усик поведал, как с битой разгонял гопников

2 марта 2020, 21:26

Известный украинский спортсмен рассказал об интересном случае из личной жизни.

Александр Усик
Александр Усик рассказал, когда применял биту / Bad Left Hook

Известный украинский супертяжеловес Александр Усик поделился секретом о том, что не применяет свои профессиональные навыки в повседневной жизни.

Как сообщает Обозреватель, Усик рассказал студентам КНУ имени Тараса Шевченко о том, что не может терпеть хулиганов, которые пристают к другим людям посреди улицы.

"Для меня неприемлемо, когда парень идет с девушкой, а другие два парня к нему пристают. Это за гранью моих пониманий. Парень идет с девушкой – все у него иммунитет. А они начали к нему цепляться. Я взял палку, вышел из машины и разогнал этих хулиганов. Почему я взял палку? Потому что у меня есть бита (смеется). Я не знаю, может у них был нож или что-то еще. Они хотели поговорить: "Братан, давай поговорим". Отвечаю: "Не, твой братан в конце оврага лошадь доедает", – сказал Усик.

Ранее Главред писал, что Александр Усик в своем блоге написал пост, посвященный православному празднику Прощеное воскресенье

В Instagram спортсмен опубликовал фото с предстоятелем УПЦ МП митрополитов Онуфрием и стихотворение, в котором традиционно для этого дня попросил прощения.

Александр Усик
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