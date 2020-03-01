С митрополитом Онуфрием: Усик извинился в Прощеное воскресенье

Александр Усик / TV.ua

Известный украинский боксер Александр Усик в своем блоге написал пост, посвященный православному празднику Прощеное воскресенье.

В Instagram спортсмен опубликовал фото с предстоятелем УПЦ МП митрополитов Онуфрием и стихотворение, в котором традиционно для этого дня попросил прощения.

"Прости меня Всевышний, ой прости,

И огради меня от тяжести душевной.

Прости и отпусти ты мне грехи.

Перед тобой стою я на коленях.

Я знаю: грешен я не по годам,

Но где найти дорогу ту без мрака.

Я за тобою по твоим стопам готов идти,

Чтоб не облаяла собака.

Прости родных, прости родную,

Прости всех тех, кто рядышком со мной,

Молю тебя, не посылай на муки детей моих, за мой неверный ход.

Я буду верен вере православной, я буду верен и семье своей,

Стране я буду верен постоянно,

Прошу тебя: прости за все ты мне", - написал Усик.

Пользователи в комментариях неоднозначно отреагировали на фото. Одни поддерживали посыл боксера, другие критиковали его за фото с предстоятелем пророссийской церкви.

"Благодаря тебе. Я вспомнил что позабыл о самом главном. В первую очередь попросить прощения у Бога, а не у людей", "Мысли - отличные, стихи - средние, орфография – ужасная", "Псевдопатриот на службе псевдоцеркви. Пусть Бог прощает", "Бог простит, и мы прощаем!", "Какой вы молодец, приятно знать, что вы верны истинной православной вере!", "А я думал вы против УПЦ МП", - написали пользователи в комментариях.

Напомним, известный украинский чемпион по боксу Александр Усик решил написать ответ ветерану АТО Леониду Остальцеву, который обозвал его "обезьяной".