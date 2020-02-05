Усик с юмором ответил назвавшему его обезьяной ветерану АТО

Спортсмен опубликовал в соцсети стихотворение.
Известный украинский чемпион по боксу Александр Усик решил написать ответ ветерану АТО Леониду Остальцеву, который обозвал его "обезьяной".
Ответный пост спортсмен опубликовал на своей странице в Instagram.
"На словах он Лев Толстой, а на деле холостой. Мир всем", - сказано в подписи к посту.
"Может я и обезьяна,
Так твердит один осел,
Ты прости меня за слово,
Без обиды, ты ковбой.
Сильную бороду ты носишь,
Мышцы крепкие твои,
На словах ты терминатор,
А по сути первый блин.
Всех пугаешь пистолетом,
Не забудь мушку спилить,
А то больно будет это,
Будет тяжко заходить.
Голословные ребята
Научитесь говорить,
А еще лучше учитесь
Не болтать, а сотворить".
Как известно, Остальцев в эфире одного из телеканалов заявил: "Нас окружают не только Ломаченки, Усики, Портновы, Богданы… и прочие иже с ними обезьяны. Есть огромное количество достойных людей, которые понимают, что происходит в стране, которые не боятся называть вещи своими именами, и при всем этом честно заявляют, что я — украинец, и я этим горжусь".
Напомним, Василий Ломаченко в своем Инстаграм опубликовал видео на религиозную тематику, на котором присутствует спецназ из России.