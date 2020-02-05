Усик с юмором ответил назвавшему его обезьяной ветерану АТО

Александр Усик ответил ветерану АТО / TV.ua

Известный украинский чемпион по боксу Александр Усик решил написать ответ ветерану АТО Леониду Остальцеву, который обозвал его "обезьяной".

Ответный пост спортсмен опубликовал на своей странице в Instagram.

"На словах он Лев Толстой, а на деле холостой. Мир всем", - сказано в подписи к посту.

"Может я и обезьяна,

Так твердит один осел,

Ты прости меня за слово,

Без обиды, ты ковбой.

Сильную бороду ты носишь,

Мышцы крепкие твои,

На словах ты терминатор,

А по сути первый блин.

Всех пугаешь пистолетом,

Не забудь мушку спилить,

А то больно будет это,

Будет тяжко заходить.

Голословные ребята

Научитесь говорить,

А еще лучше учитесь

Не болтать, а сотворить".

Как известно, Остальцев в эфире одного из телеканалов заявил: "Нас окружают не только Ломаченки, Усики, Портновы, Богданы… и прочие иже с ними обезьяны. Есть огромное количество достойных людей, которые понимают, что происходит в стране, которые не боятся называть вещи своими именами, и при всем этом честно заявляют, что я — украинец, и я этим горжусь".

Напомним, Василий Ломаченко в своем Инстаграм опубликовал видео на религиозную тематику, на котором присутствует спецназ из России.