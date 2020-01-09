"Спасибо Вежливым людям": Ломаченко опубликовал видео с российским спецназом

Ломаченко опубликовал видео с российским спецназом / instagram.com/lomus_17

Василий Ломаченко в своем Инстаграм опубликовал видео на религиозную тематику, на котором присутствует спецназ из России.

"Благодарим за помощь Вежливых людей", - такая подпись указана в конце ролика.

Напомним, именно так крымские сепаратисты называли "зеленых человечков", которые проводили операцию по захвату полуострова в 2014 году. Позже был проведен незаконный референдум о присоединении Крыма к РФ.

В 2020 году Ломаченко должен сразиться с чемпионом мира по версии IBF Теофимо Лопесом. Американец выразил желание провести бой в Нью-Йорке.

Украинец является чемпионом мира по версии WBO и WBA в легком весе, а также франчайзинговым чемпионом по версии WBC.

Ранее промоутер Александра Усика Эдди Хирн заявил, что бой с Дереком Чисорой может пройти 28 марта в Лондоне на O2 Арене.