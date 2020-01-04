Ломаченко - Лопес: американец выбрал желаемое место боя

Соперник Василия Ломаченко Теофимо Лопес хочет провести бой в США.
Теофимо Лопес выразил желание провести бой с Василием Ломаченко в Нью-Йорке на Madison Square Garden.
Боксер заявил, что сейчас длятся переговоры о месте проведения боя.
"Мы все еще ведем переговоры о том, где будет проходить бой. Надеюсь, мы решим все вопросы, чтобы этот бой состоялся в этом году. Новое десятилетие, новый год и, мне кажется, мы начнем его громко", - цитирует Лопеса Boxing Scene.
Он желает подраться с украинцем в Нью-Йорке.
"Мне бы хотелось, чтобы наш поединок состоялся на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, но поклонникам понравится этот бой независимо от того, где он пройдет", - добавил американец.
Теофимо Лопес является чемпионом мира по версии IBF, Василий Ломаченко - по версии WBO, WBA и WBC. Ранее американский боксер пообещал побить украинца.