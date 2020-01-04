Ломаченко - Лопес: американец выбрал желаемое место боя

Ломаченко - Лопес: американец хочет сразиться в Нью-Йорке / instagram.com/lomus_17

Теофимо Лопес выразил желание провести бой с Василием Ломаченко в Нью-Йорке на Madison Square Garden.

Боксер заявил, что сейчас длятся переговоры о месте проведения боя.

"Мы все еще ведем переговоры о том, где будет проходить бой. Надеюсь, мы решим все вопросы, чтобы этот бой состоялся в этом году. Новое десятилетие, новый год и, мне кажется, мы начнем его громко", - цитирует Лопеса Boxing Scene.

Он желает подраться с украинцем в Нью-Йорке.

"Мне бы хотелось, чтобы наш поединок состоялся на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, но поклонникам понравится этот бой независимо от того, где он пройдет", - добавил американец.

Теофимо Лопес является чемпионом мира по версии IBF, Василий Ломаченко - по версии WBO, WBA и WBC. Ранее американский боксер пообещал побить украинца.