"Не дам какому-то полулегковесу побить меня": Лопес очень жестко высказался о Ломаченко

Теофимо Лопес резко высказался о Ломаченко / Boxing Scene

Теофимо Лопес резко высказался в адрес украинца Василия Ломаченко. Американец заявил, что бой определит лучшего в легком дивизионе.

"Да, в ваших глазах он самый лучший в мире - без проблем, - но не в моих. У меня он второй. Или третий, не знаю. У него три пояса, а у меня - один, и этот бой, которого все ждут и должны ждать, определит короля легкого дивизиона", - цитирует Лопеса ESPN.

Теофимо заявил, что не позволит Ломаченко себя победить.

"Сейчас нужно вернуться в зал, поработать над собой и узнать время и место нашего боя. Просто включайте экраны в следующем году и там увидите, как я побью Ломаченко. Я не дам какому-то полулегковесу выйти и побить меня - я большой парень. И дело в том, что я не тот боец, который просто рассчитывает выбросить правый сбоку - я не панчер, я - умный боец, который умеет воспользоваться дырами в защите соперника, а не выбрасывает удары наугад", - добавил Лопес.

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Он сказал, что время украинца проходит.

"Что касается его передвижений в ринге и других вещей, то, чтобы это выяснить - нужно несколько раундов. Его время уже проходит - настала моя очередь. Да, он небольшой парень, который поднялся сюда, в мой дивизион, в то время как я уже вот-вот перейду в первый полусредний вес. Так что, я должен закончить свое пребывание так, как надо - громко", - отметил Лопес.

Ранее Василий Ломаченко попал в топ-5 лучших боксеров сразу по нескольким версиям.