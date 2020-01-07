Усик - Чисора: промоутер украинца назвал новую потенциальную дату боя

Александр Усик может сразиться с Дереком Чисорой 28 марта / ICTV

Эдди Хирн заявил, что бой Усик - Чисора 7 марта маловероятен, и назвал новую потенциальную дату и место проведения.

"Мы ведем переговоры со всеми сторонами. Все будет решено в течение нескольких недель. Бой Усика и Чисоры 7 марта маловероятен. Он может состояться 28 марта в Лондоне на O2 Arena", - цитирует Хирна Sky Sports.

Напомним, Александр Усик является обязательным претендентом на пояс по версии WBO, которым ныне обладает Энтони Джошуа. Однако неизвестна точная дата защиты титула, что вызывает вопросы в дате поединка Усик - Чисора.

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Дерек Чисора уже дрался с Владимиром Кличко в 2012 году, и тогда украинец одержал победу решением судей. Усик лишь недавно перешел в супертяжелый дивизион, и в премьерном поединке одолел американца Чазза Уизерспуна.