"Где бурятские танкисты?": Притула отреагировал на скандальное видео Ломаченко

Сергей Притула прокомментировал пост Ломаченко / facebook

Сергей Притула не оставил без реакции скандальный пост украинского боксера Василия Ломаченко. Напомним, чемпион мира по версии WBO и WBA в своем Инстаграм опубликовал видео на религиозную тематику, а в кадрах присутствует российский спецназ.

"Спасибо! Прекрасный ролик! Давайте еще! Слава русскому оружию! Чудо-богатырям, слава! Почему в ролике отсутствуют бурятские танкисты?!!!! Негодую!", - написал Притула в комментарии под постом Ломаченко.

В этом году Василий Ломаченко должен провести бой с чемпионом мира по версии IBF Теофимо Лопесом. Точная дата и место пока неизвестны. Американец выразил желание сразиться с украинцем в Нью-Йорке.

Ранее промоутер Александра Усика Эдди Хирн сообщил, что бой против Дерека Чисоры может пройти 28 марта в Лондоне.