Джошуа хочет сразится с Усиком в 2020 году

Энтони Джошуа выразил желание провести бой за пояс по версии WBO с Александром Усиком в этом году.
Энтони Джошуа заявил о желании встретиться с Александром Усиком и победителем реванша Уайлдер - Фьюри в 2020 году.
Он заявил, что точно выйдет в ринг с победителем боя за пояс WBC, который состоится 22 февраля.
"Для меня было бы лучше подраться с Фьюри и Уайлдером сейчас, пока у них нет поражений. Опыт поражения может раскрыть лучшее в бойце. Но с победителем их реванша я точно подерусь", - цитирует Джошуа Boxing Scene.
Британец добавил, что с радостью бы провел защиту пояса WBO против Александра Усика уже в этом году.
"Если бы все было в моих руках, то в 2020 я бы встретился с Усиком и с победителем реванша Уайлдер - Фьюри", - сказал чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.
Напомним, 28 марта Александр Усик проведет бой с другим британцем - Дереком Чисорой. Поединок состоится предположительно в Лондоне на О2 Арене.