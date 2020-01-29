Джошуа хочет сразится с Усиком в 2020 году

Джошуа хочет подраться с Усиком в 2020 году / ICTV

Энтони Джошуа заявил о желании встретиться с Александром Усиком и победителем реванша Уайлдер - Фьюри в 2020 году.

Он заявил, что точно выйдет в ринг с победителем боя за пояс WBC, который состоится 22 февраля.

"Для меня было бы лучше подраться с Фьюри и Уайлдером сейчас, пока у них нет поражений. Опыт поражения может раскрыть лучшее в бойце. Но с победителем их реванша я точно подерусь", - цитирует Джошуа Boxing Scene.

Британец добавил, что с радостью бы провел защиту пояса WBO против Александра Усика уже в этом году.

"Если бы все было в моих руках, то в 2020 я бы встретился с Усиком и с победителем реванша Уайлдер - Фьюри", - сказал чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.

Напомним, 28 марта Александр Усик проведет бой с другим британцем - Дереком Чисорой. Поединок состоится предположительно в Лондоне на О2 Арене.