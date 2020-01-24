Усик - Чисора: утверждена дата боя

Александр Усик сразится с Дереком Чисорой 28 марта / ICTV

Бой Усик - Чисора состоится 28 марта, сообщил промоутер украинца Эдди Хирн.

"Я сказал Усику: сначала ты проведешь бой с Чисорой, а затем - с Джошуа. Сейчас речь идет о выборе даты боя с Чисорой, и 28 марта - это подходящая дата", - сказал Хирн в эфире IFL TV.

Предположительное место проведения боя - О2 Арена в Лондоне. Ранее также сообщалось о возможности организовать поединок в Манчестере.

Напомним, Александр Усик является обязательным претендентом на пояс по версии WBO, которым владеет Джошуа после победы в реванше над Энди Руисом. Британец свой следующий бой проведет с болгарином Кубратом Пулевым за титул IBF.