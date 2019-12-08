Джошуа победил Руиса в реванше и вернул свои пояса

Джошуа победил Руиса / Reuters

Реванш Руис - Джошуа завершился победой британского боксера, который вернул себе чемпионские пояса по версии WBA, IBF и IBO. На сайте Главред была онлайн-трансляция поединка.

Уже с первого раунда Джошуа старался не подпускать к себе Энди Руиса и активно передвигался по рингу. В первых раундах мексиканский американец сумел создать проблем британцу, однако Энтони сумел собраться и провести остаток боя по своему сценарию.

Энтони Джошуа активно передвигался по рингу, а Руис постепенно выматывался и не мог опасно атаковать британского боксера. В конце поединка Энди все же попробовал пойти в ва-банк, но Джошуа этой ночью был великолепен. Как итог, результат боя Руис - Джошуа: победа британца.

На пояс IBF, которым снова владеет Энтони Джошуа, претендуют Александр Усик и Кубрат Пулев.

Напомним, 22 февраля состоится реванш Уайлдер - Фьюри в Лас-Вегасе. На кону будет стоять пояс журнала The Ring.