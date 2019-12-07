Руис - Джошуа: онлайн-трансляция реванша

Руис - Джошуа: онлайн-трансляция боя / Matchroom Boxing

Бой Руис - Джошуа состоится сегодня, 7 декабря, в 21:30 по киевскому времени. Реванш будет принимать Саудовская Аравия, где построили арену специально под это событие.

Сегодняшние оппоненты уже встречались между собой в 2018 году, и тогда сенсационную победу нокаутом в 7 раунде одержал американец мексиканского происхождения.

Джошуа же теперь будет пытаться отвоевать пояса по версиям WBO, IBF, IBO и IBF. Сам британец заявил в своем Инстаграм, что не имеет страха и готов к реваншу с Руисом.

Читайте текстовую онлайн-трансляцию противостояния Руис - Джошуа на сайте Главред. Букмекеры выбрали своего фаворита в реванше.

Стоит отметить, что Руис набрал 7 кг перед боем, Джошуа потерял 4,4 кг.