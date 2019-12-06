"Нет страха в сердце": Джошуа опубликовал мотивационный пост перед реваншем с Руисом

Британский боксер Энтони Джошуа выразил готовность к реваншу против американца Энди Руиса в Саудовской Аравии.
Энтони Джошуа в своем Инстаграм опубликовал запись, в которой выразил готовность к реваншу с Энди Руисом.
"Нет страха в моем сердце. Нет страха в моих глазах. Нет страха в моей голове", - написал Руис.
Бой Руис - Джошуа состоится 7 декабря в Саудовской Аравии. В первом поединке между ними победу нокаутом в 7 раунде одержал американец мексиканского происхождения.
Владимир Кличко, в свою очередь, назвал Джошуа фаворитом реванша с Руисом и назвал его лучшим боксером в супертяжелом дивизионе. Тайсон Фьюри назвал мексиканского американца "маленькой жирной свиньей, уничтожившей все пончики в Калифорнии".
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Напомним, Руис заявил, что вынужден завершить карьеру Джошуа, иначе сам рискует закончить с боксом.
В комментариях многие знаменитости выразили поддержку Энтони Джошуа. К примеру, диджей Cuppy написала: "Чистые сердца всегда побеждают".
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Американское подразделение платформы спортивных трансляция DAZN оставило красноречивый смайлик.
Также отреагировал на пост и бывший футболист Ливерпуля, сын легендарного тренера Харри Реднаппа Джейми Реднапп.