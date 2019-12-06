"Нет страха в сердце": Джошуа опубликовал мотивационный пост перед реваншем с Руисом

Энтони Джошуа опубликовал мотивационный пост перед реваншем с Руисом / Reuters

Энтони Джошуа в своем Инстаграм опубликовал запись, в которой выразил готовность к реваншу с Энди Руисом.

"Нет страха в моем сердце. Нет страха в моих глазах. Нет страха в моей голове", - написал Руис.

Бой Руис - Джошуа состоится 7 декабря в Саудовской Аравии. В первом поединке между ними победу нокаутом в 7 раунде одержал американец мексиканского происхождения.

Владимир Кличко, в свою очередь, назвал Джошуа фаворитом реванша с Руисом и назвал его лучшим боксером в супертяжелом дивизионе. Тайсон Фьюри назвал мексиканского американца "маленькой жирной свиньей, уничтожившей все пончики в Калифорнии".

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Напомним, Руис заявил, что вынужден завершить карьеру Джошуа, иначе сам рискует закончить с боксом.

В комментариях многие знаменитости выразили поддержку Энтони Джошуа. К примеру, диджей Cuppy написала: "Чистые сердца всегда побеждают".

Боксер Джо Кордина также пожелал удачи британцу: "Вперед, брат!"

Американское подразделение платформы спортивных трансляция DAZN оставило красноречивый смайлик.

Также отреагировал на пост и бывший футболист Ливерпуля, сын легендарного тренера Харри Реднаппа Джейми Реднапп.